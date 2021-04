Neuralink | la scimmia di Elon Musk gioca ai videogiochi con il pensiero

(Di sabato 10 aprile 2021) Laha impiantato nel cervello dellail chip wireless N1 Link che le ha permesso dire al videogioco Pong usando solo la forza del. (Screenshot video)In un video pubblicato dall’azienda di, si vede un macaco di 9 mesi, di nome Pager, intento are al videogioco usando la sola forza delper muovere le barre che sullo schermo simulano il movimento delle racchette da ping pong. L’esperimento della, riuscito a quanto pare, è una speranza perché potrebbe aiutare, in un futuro non troppo lontano, le persone disabili o paralizzate a riottenere alcune abilità motorie. Leggi anche -> Nuovo digitale terrestre, rivoluzione entro giugno 2022: cosa c’è da ...

Advertising

BrunoRonchetti : RT @AlbCantaloni: sai che roba qua stiamo facendo giocare #Speranza al ministro della sanità da un paio d'anni - AlexGiudetti : RT @d_essere: ICYMI - Una scimmia è stata collegata al dispositivo Neuralink di Elon Musk e addestrata a giocare a ping pong con il suo cer… - GrendelFTMoor : RT @AlbCantaloni: sai che roba qua stiamo facendo giocare #Speranza al ministro della sanità da un paio d'anni - codeghino10 : RT @Corriere: Musk e la scimmia che gioca a Pong usando il pensiero (grazie a un chip nel cervello) - FilippoGiov : RT @AlbCantaloni: sai che roba qua stiamo facendo giocare #Speranza al ministro della sanità da un paio d'anni -

Ultime Notizie dalla rete : Neuralink scimmia

I dispositivisono stati impiantati su due lati del cervello di Pager - questo il nome della- per rilevare l'attività dei suoi neuroni. Il sistema potrebbe essere calibrato per ...Elon Musk lo aveva anticipato a inizio febbraio via Clubhouse: nei laboratori di, la sua azienda di chip cerebrali per lo sviluppo di interfacce neurali, c'era una- cyborg in grado di "giocare ai videogiochi con la mente" , letteralmente senza muovere un dito. ...In un video pubblicato dall’azienda di Elon Musk, si vede un macaco di 9 mesi, di nome Pager, intento a giocare al videogioco usando la sola forza del pensiero per muovere le barre che sullo schermo ...Il video mostra Pager che inserisce ancora con precisione la palla nelle scatole nonostante il controller sia scollegato. L’obiettivo finale di Neuralink è che qualcuno che è paralizzato possa utilizz ...