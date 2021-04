Mosca: “Per Germania pronte 20 milioni dosi Sputnik tra luglio e settembre” (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Per l’intera Unione Europea abbiamo a disposizione 50 milioni di dosi. La Germania ha già avviato una trattativa con noi e potremmo fornirle 20 milioni di dosi tra luglio e settembre, il resto potrebbe andare all’Italia e ad altre nazioni”. Lo ha detto Kirill Dmitriev, ceo di RDIF, il Fondo Sovrano Russo che ha prodotto lo Sputnik, ai microfoni di “Quarta Repubblica” il talk show di politica ed economia condotto da Nicola Porro che andrà in onda lunedì 12 aprile in prima serata su Retequattro. Leggi su dire (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Per l’intera Unione Europea abbiamo a disposizione 50 milioni di dosi. La Germania ha già avviato una trattativa con noi e potremmo fornirle 20 milioni di dosi tra luglio e settembre, il resto potrebbe andare all’Italia e ad altre nazioni”. Lo ha detto Kirill Dmitriev, ceo di RDIF, il Fondo Sovrano Russo che ha prodotto lo Sputnik, ai microfoni di “Quarta Repubblica” il talk show di politica ed economia condotto da Nicola Porro che andrà in onda lunedì 12 aprile in prima serata su Retequattro.

