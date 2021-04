La morte lunga e atroce a bordo: tutti i misteri della Moby Prince (Di sabato 10 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Trent'anni dopo il disastro del Moby Prince una nuova Commissione d'inchiesta proverà a fare chiarezza sulla più grande catastrofe della marineria italiana Erano da poco passate le ore 23.30 quando una nuvola scura si levò nella rada del porto di Livorno. Il traghetto Moby Prince, in navigazione da circa un'ora, arse tra le fiamme a seguito della collisione con la petroliera Agip Abruzzo. Centoquaranta persone, tra cui donne e bambini, morirono in mare. Centoquaranta. A trent'anni dalla più grande sciagura della marineria italiana, una nuova commissione d'inchiesta cercherà di chiarire tutti i dubbi che, ancora oggi, gettano ombre sulla tragedia. Cosa accadde davvero la sera del 10 aprile del 1991? La collisione Alle ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Trent'anni dopo il disastro deluna nuova Commissione d'inchiesta proverà a fare chiarezza sulla più grande catastrofemarineria italiana Erano da poco passate le ore 23.30 quando una nuvola scura si levò nella rada del porto di Livorno. Il traghetto, in navigazione da circa un'ora, arse tra le fiamme a seguitocollisione con la petroliera Agip Abruzzo. Centoquaranta persone, tra cui donne e bambini, morirono in mare. Centoquaranta. A trent'anni dalla più grande sciaguramarineria italiana, una nuova commissione d'inchiesta cercherà di chiarirei dubbi che, ancora oggi, gettano ombre sulla tragedia. Cosa accadde davvero la sera del 10 aprile del 1991? La collisione Alle ...

