'Ingenuity' non decolla, Nasa rimanda lo storico volo del primo elicottero su Marte. LE (Di sabato 10 aprile 2021) Il decollo dell elicottero della Nasa su Marte, Ingenuity , il primo apparecchio dotato di motore a volare su un altro pianeta, stato riprogrammato per non prima del 14 aprile . Lo ha reso noto la ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 10 aprile 2021) Il decollo delldellasu, ilapparecchio dotato di motore a volare su un altro pianeta, stato riprogrammato per non prima del 14 aprile . Lo ha reso noto la ...

Advertising

infoitscienza : Spazio, Ingenuity non decolla a Marte. La Nasa rimanda lo storico volo - francy_0207 : RT @spaceis_cool: Il tentativo di volo del #MarsHelicopter è rinviato a non prima del #14aprile. In un test di rotazione ad alta velocità… - marcoranieri72 : RT @spaceis_cool: #Buongiorno cari amici di #spaceiscool! ?? Innanzitutto un grazie mille a voi, compagni di @TwitterSpaces, che ieri sera v… - zazoomblog : Spazio Ingenuity non decolla a Marte. La Nasa rimanda lo storico volo - #Spazio #Ingenuity #decolla #Marte. - paoloigna1 : RT @spaceis_cool: Il tentativo di volo del #MarsHelicopter è rinviato a non prima del #14aprile. In un test di rotazione ad alta velocità… -