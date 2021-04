Il tempo peggiora | pioggia e rischio allagamenti | ecco dove

Leggi su italiasera

(Di sabato 10 aprile 2021) Il malentra nel vivo: a partire dalla giornata odierna perturbazioni atlantiche impatteranno sull’Italia, colpendo con particolare intensità le regioni settentrionali e la Toscana. Le piogge, irali e le nevicate (copiose sulle Alpi) dureranno almeno per quattro giorni. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che oggi ilcomincerà are seriamente nel corso del pomeriggio/sera quando precipitazioni abbondanti, sospinte da uno Scirocco via via più intenso, si abbatteranno sulla Liguria per poi portarsi sul resto del Norst e, nel corso della notte, anche al Nordest. Particolare attenzione alla Liguria, soprattutto le aree intorno al capoluogo,le piogge abbondanti potranno causare improvvisi. Si stimano cumulate di oltre ...