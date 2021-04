Highlights e gol Manchester City-Leeds 1-2 | Premier League 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 10 aprile 2021) Glie le azioni salienti di1-2, match della trentunesima giornata di. Bielsa punisce Guardiola e unstanco dalle fatiche di Champions. La doppietta di Dallas (42?, 91?) permette agli ospiti di espugnare l’Etihad Stadium per 2-1 in dieci uomini (espulso Cooper al 46?). Non basta alil gol di Torres al 76?. SportFace.

Advertising

SkySport : ?? L'omaggio della Premier al principe Filippo ?? Due minuti di silenzio prima di Fulham-Wolves ?? VIDEO ?… - EmpoliCalcio : Un gol di Matos all'undicesimo del primo tempo vale il successo azzurro in casa della Reggiana; rivedi gli highligh… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: ?? L'omaggio della Premier al principe Filippo ?? Due minuti di silenzio prima di Fulham-Wolves ?? VIDEO ? - Fprime86 : RT @SkySport: ?? L'omaggio della Premier al principe Filippo ?? Due minuti di silenzio prima di Fulham-Wolves ?? VIDEO ? - tonygamblerII : RT @SkySport: ?? L'omaggio della Premier al principe Filippo ?? Due minuti di silenzio prima di Fulham-Wolves ?? VIDEO ? -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

La funzione Match Center ti permette quindi di vedere il match in un piccolo schermo e allo stesso tempo di accedere a tutti gli approfondimenti della giornata: per rivedere subitoe ...... appuntamento con 'Area C' , l'approfondimento condotto da Erika Calvani, insieme a Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, con, interviste e commenti sul turno di campionato. Tutti idei ...Da sabato 10 aprile, a lunedì 12 aprile, appuntamento con la Serie A, in campo per la trentesima giornata del campionato 2020/2021. Sky ...Oltre al successo della Roma sull’Ajax, negli altri quarti di finale spiccano le vittorie esterne di Manchester United e Villarreal: i Red Devils superano il Granada con un gol di Rashford e un rigore ...