Emilio Fede ricoverato al San Raffaele di Milano: è in gravi condizioni (Di sabato 10 aprile 2021) Emilio Fede si trova ricoverato al San Raffaele di Milano, le sue condizioni sono molto critiche. Lo scorso dicembre l'ex giornalista e direttore del Tg4 era risultato positivo al Coronavirus. Emilio Fede ricoverato in ospedale: come sta Quando ha scoperto la sua positività al Covid, è stato ricoverato nel residence dell'Ospedale del Mare di Napoli dopo un periodo di isolamento trascorso in un hotel. Sembrava essersi ripreso, ma oggi arriva questa notizia. Il Messaggero riporta che le condizioni dell'ex giornalista sono peggiorate e per tale motivo è stato necessario un nuovo ricovero. Stando a chi lo assiste, le condizioni di salute di Emilio Fede ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 aprile 2021)si trovaal Sandi, le suesono molto critiche. Lo scorso dicembre l'ex giornalista e direttore del Tg4 era risultato positivo al Coronavirus.in ospedale: come sta Quando ha scoperto la sua positività al Covid, è statonel residence dell'Ospedale del Mare di Napoli dopo un periodo di isolamento trascorso in un hotel. Sembrava essersi ripreso, ma oggi arriva questa notizia. Il Messaggero riporta che ledell'ex giornalista sono peggiorate e per tale motivo è stato necessario un nuovo ricovero. Stando a chi lo assiste, ledi salute di...

