Covid, l'Aifa: 'La situazione è ancora grave, bisogna vaccinare' (Di sabato 10 aprile 2021) La situazione dell'Italia è 'ancora di estrema gravità, per questo siamo molto preoccupati del numero molto elevato di morti tutti i giorni'. Lo ha detto il direttore generale dell'Aifa, Nicola ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Aifa Covid, l'Aifa: 'La situazione è ancora grave, bisogna vaccinare' La situazione dell'Italia è 'ancora di estrema gravità, per questo siamo molto preoccupati del numero molto elevato di morti tutti i giorni'. Lo ha detto il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, aggiungendo: 'La sensazione è che ci sia ancora molto da fare e un po' da soffrire per i prossimi due mesi. Lo sforzo attuale è di vaccinare il più possibile. Occorre continuare ...

Monodose, in frigo, in farmacia. Arriva Johnson & Johnson. Come funziona La Commissione tecnico - scientifica dell'Aifa ha confermato la valutazione dell'Ema sull'efficacia ... dopo quattro eventi tromboembolici in quanti hanno ricevuto il vaccino anti - Covid in Usa, ha ...

Covid, Cts di Aifa: “Sì a ritardare seconda dose dei vaccini a Rna messaggero ma non oltre il 42°… Il Fatto Quotidiano Vaccino Covid: arrivano 184mila dosi di Johnson & Johnson, i dettagli ULTIMISSIME VACCINI – In Italia arriveranno presto le dosi del vaccino contro il Covid della casa farmaceutica americana ... approvato dall’Ema l'11 marzo scorso e dall’Aifa il giorno seguente. Si ...

Ancora non decolla la campagna vaccinale in Italia. E ci sono 3 milioni di dosi inutilizzate La gran parte di tali dosi in frigo è rappresentata ovviamente dai vaccini di Pfizer, la cui seconda dose va inoculata a 21 giorni dalla prima (l’Aifa ha stabilito in 42 giorni il limite massimo). In ...

