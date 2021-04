Canottaggio, Europei 2021: nove finali in specialità olimpiche per l’Italia! Bene il 4 di coppia e le donne (Di sabato 10 aprile 2021) Si completa la seconda giornata degli Europei senior di Canottaggio e paraCanottaggio: a Varese, in Italia, si gareggerà fino a domani, domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori. Nella sessione pomeridiana in acqua le imbarcazioni per disputare semifinali A/B e ripescaggi ed infine semifinali C/D di Canottaggio. In gara oggi pomeriggio 6 dei 20 equipaggi azzurri iscritti sulle 22 specialità che si disputano (Italia assente soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile e nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile), dopo i 7 visti stamane. Con i risultati della sessione pomeridiana salgono a 15 le imbarcazioni azzurre che hanno il biglietto per le finali A di domani, mentre ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Si completa la seconda giornata deglisenior die para: a Varese, in Italia, si gareggerà fino a domani, domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori. Nella sessione pomeridiana in acqua le imbarcazioni per disputare semiA/B e ripescaggi ed infine semiC/D di. In gara oggi pomeriggio 6 dei 20 equipaggi azzurri iscritti sulle 22che si disputano (Italia assente soltanto nellaolimpica del due senza senior femminile e nellaparalimpica del singolo PR1 femminile), dopo i 7 visti stamane. Con i risultati della sessione pomeridiana salgono a 15 le imbarcazioni azzurre che hanno il biglietto per leA di domani, mentre ...

