Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Cagliari; Semplici sfida l'Inter, 'siamo vivi' 'Ci crediamo, dobbiamo dare tutti qualcosa in più' - sportface2016 : #InterCagliari Leonardo #Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Semplici: 'Inter? Noi siamo vivi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Semplici: 'Inter? Noi siamo vivi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Semplici: 'Inter? Noi siamo vivi' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cagliari

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il. . 10 aprile 2021Contro un'Inter lanciata verso lo scudetto ilprova a costruire un piccolo miracolo. Il tecnico Leonardo Semplici, nonostante avversario, tre sconfitte consecutive e terzultimo posto, ci crede ancora: "La squadra è viva - ha spiegato ...“Sorprende vedere il Cagliari in questa posizione di classifica ... e l’anno scorso c’è stata anche la finale di Europa League, il miglior risultato del calcio italiano negli ultimi anni. Ora bisogna ...Vittoria a favore dei bianconeri con la rete decisiva di Da Graca. Successo in pieno recupero dell’Inter sul terreno dell’Ascoli per 1-2, mentre il Sassuolo prosegue l’ottimo momento battendo il ...