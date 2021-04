Bill Gates e il nuovo allarme: “Agiamo ora o sarà un disastro climatico” (Di sabato 10 aprile 2021) Il prossimo obiettivo mondiale dopo aver superato la pandemia di covid, sarà quello di evitare un disastro climatico. Ne è convinto il co-fondatore di Microsoft, il miliardario e filantropo Bill Gates, che nelle scorse ore ha rilasciato una bella intervista a Vanity Fair riguardante il suo ultimo libro pubblicato dal titolo “Clima, come evitare un disastro, le soluzioni di oggi, le sfide di domani”. Bill Gates “Evitiamo disastro climatico” (Foto IlSole24Ore)“Chiunque pensi che arrivare a zero emissioni sarà facile ha torto – le parole del visionario Bll Gates – e chi pensa che sia impossibile sbaglia. Tutto quello che ho imparato sul clima e sulla tecnologia mi rende ottimista sul ... Leggi su computermagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Il prossimo obiettivo mondiale dopo aver superato la pandemia di covid,quello di evitare un. Ne è convinto il co-fondatore di Microsoft, il miliardario e filantropo, che nelle scorse ore ha rilasciato una bella intervista a Vanity Fair riguardante il suo ultimo libro pubblicato dal titolo “Clima, come evitare un, le soluzioni di oggi, le sfide di domani”.“Evitiamo” (Foto IlSole24Ore)“Chiunque pensi che arrivare a zero emissionifacile ha torto – le parole del visionario Bll– e chi pensa che sia impossibile sbaglia. Tutto quello che ho imparato sul clima e sulla tecnologia mi rende ottimista sul ...

Advertising

Edo_Kob : RT @DarioBallini: BILL GATES. IL GENOMA DEI SARDI. IL VACCINO. - a_meluzzi : RT @Desmamau: @SaracomemeSara @a_meluzzi C è di mezzo anche Bill Bill Gates i Rockfeller e Pupo e Gianni Morandi ! AHAHAHAH AHAHAHAH - Desmamau : @SaracomemeSara @a_meluzzi C è di mezzo anche Bill Bill Gates i Rockfeller e Pupo e Gianni Morandi ! AHAHAHAH AHAHAHAH - ADM_assdemxmi : RT @VanityFairIt: L’uomo che predisse la pandemia ci mette in guardia: ci salveremo soloprendendoci cura, tutti insieme, del nostro pianeta… - VanityFairIt : L’uomo che predisse la pandemia ci mette in guardia: ci salveremo soloprendendoci cura, tutti insieme, del nostro p… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates Mr. Gates ... dove c'è chi compie spedizioni su Marte e chi sulla Luna, Bill Gates ha sempre scelto per sé una partita magari meno eccitante per i fan ma non proprio di secondo piano: salvare il mondo, o almeno ...

COVID & LOCKDOWN/ Le domande scomode sulle cure che aiuterebbero le riaperture Vanden Bossche (già coordinatore del programma Ebola della Bill Gates Foundation), perché prima di prendersi un dottorato in virologia si era laureato in veterinaria. Perché non dice lo stesso allora ...

«Ve lo do io il vero Zio Bill (Gates) d’America: meno filantropo e più latifondista» Corriere della Sera Quante persone bisogna vaccinare per tornare alla vita normale? Quante persone dovranno essere vaccinate prima di tornare alla vita normale? La risposta degli esperti dell'Institut Pasteur.

Mr. Gates Non è inventare device tecnologici, ma guardare – senza paura – dentro ?il futuro. L’uomo che predisse la pandemia ci mette in guardia: ci salveremo solo prendendoci cura, tutti insieme, del nostro pi ...

... dove c'è chi compie spedizioni su Marte e chi sulla Luna,ha sempre scelto per sé una partita magari meno eccitante per i fan ma non proprio di secondo piano: salvare il mondo, o almeno ...Vanden Bossche (già coordinatore del programma Ebola dellaFoundation), perché prima di prendersi un dottorato in virologia si era laureato in veterinaria. Perché non dice lo stesso allora ...Quante persone dovranno essere vaccinate prima di tornare alla vita normale? La risposta degli esperti dell'Institut Pasteur.Non è inventare device tecnologici, ma guardare – senza paura – dentro ?il futuro. L’uomo che predisse la pandemia ci mette in guardia: ci salveremo solo prendendoci cura, tutti insieme, del nostro pi ...