Basket | New Basket Brindisi | “Alcune positività nel gruppo squadra”

La New Basket Brindisi ha comunicato con una nota ufficiale la positività al Covid-19 di "alcuni componenti del gruppo squadra". I casi sono emersi dopo i tamponi molecolari di rito, a poche ore dal big match che dovrebbe vedere i pugliesi impegnati in casa contro l'Olimpia Milano. Una partita al momento non a rischio, almeno stando a quanto scritto nel comunicato da Brindisi: "La societa' si è attivata per seguire tutte le procedure richieste dai protocolli vigenti al fine di svolgere regolarmente gli impegni di Lega Basket Serie A".

