Amalfi, in Piazza Duomo la protesta degli stagionali (VIDEO) (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Amalfi (Sa) – "Non vogliamo sussidi ma vogliamo lavorare in condizioni di sicurezza e soprattutto lavorare": è quanto chiedono i lavoratori stagionali che questa mattina hanno manifestato in quattro luoghi simbolo del turismo in Campania. A Ischia, Procida, Capri e in Piazza Duomo ad Amalfi la fotografia della crisi economica legata alla pandemia è proprio l'immagine della scala del Duomo, solitamente piena di turisti, affollata invece dal flash mob dei lavoratori stagionali che con l'iniziativa promossa da Anls e Flai Cub, hanno dato voce alle sofferenze di circa 10mila lavoratori che non vedono una via d'uscita. Il cuscino è l'unica cosa che ci resta, scrive uno dei manifestanti e ci sono lacrime negli occhi un po' di ...

