Akash e Daniela Martani demoliscono Cerioli | “E’ una persona inutile | mette le foto dell’addominale e poi è ingrassato”

(Di sabato 10 aprile 2021)contro AndreaDopo le prime due settimane in sordina, da qualche giorno Andreaa L’Isola dei Famosi 15 sembra aver tirato fuori il carattere. Basti vedere la discussione avuta con Brando Giorgi. L’ex tronista di Uomini e Donne pare aver legato con quasi tutti i naufraghi, non con due che già sono andati via dall’Honduras. Infatti, nella giornata di giovedìedKumar in una diretta hanno criticato aspramente l’ex gieffino. La vegana ha detto che il fidanzato di Arianna le sta proprio antipatico aggiungendo anche che a telecamere spente fa delle strategie e parla con tutti.affonda l’ex tronista di Uomini e Donne Realizzando una diretta Instagram con il modello indiano ...

Advertising

infoitcultura : Akash Kumar e Daniela Martani sparlano di Andrea Cerioli e rivelano ciò che ha detto a telecamere spente - infoitcultura : Isola 15, Daniela Martani e Akash Kumar contro Andrea Cerioli | Isa e Chia - T_Belz : @AlessandraSegn5 @ninetiesbish Mica vero, perché alla fine non vengono eliminati definitivamente, alla fine sono us… - LadyNews_ : #AkashKumar e #DanielaMartani contro #AndreaCerioli: 'Inutile, antipatico e stratega' - BITCHYFit : Akash Kumar e Daniela Martani si scagliano contro Cerioli e rivelano cosa fa a telecamere spente -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Daniela

Dopo l'opinionista Elettra Lamborghini a esprimere dei pareri per niente positivi sull'ex volto di Uomini e Donne ci hanno pensato anche i due ex naufraghiKumar eMartani. A detta dei ...Come se non bastasse, nelle ultime ore è stato smascherato anche daMartani eKumar per non essere esattamente come si mostra negli scatti postati sui social. Al Grande Fratello, a ...Su Playa Esperanza, Miryea Stabile si è detta convinta che Andrea Cerioli si sia invaghito di Elisa Isoardi: 'Vedevo che ti seguiva' ...Il noto tronista di Uomini e Donne ha un debole per l'ex compagna di Matteo Salvini? a dare lo scoop è stata proprio una naufraga.