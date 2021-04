A che ora inizia Sotto copertura: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di sabato 10 aprile 2021) A che ora inizia Sotto copertura stasera – sabato 10 aprile 2021 – su Rai 1? La messa in onda della replica della fiction è prevista alle ore 21,25. La serie televisiva è stata già trasmessa sulla principale rete Rai il 2 novembre 2015 in prima serata ma stasera verrà mandata in onda interamente. La fiction è ispirata alla cattura, avvenuta nel 2010, del boss del Clan dei Casalesi Antonio Iovine, interpretato da Guido Caprino. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, composta da 8 episodi trasmessi in 4 puntate, dal titolo Sotto copertura – La cattura di Zagaria. Ma quanto dura (durata) Sotto copertura in onda oggi su Rai ... Leggi su tpi (Di sabato 10 aprile 2021) A che orastasera – sabato 10 aprile 2021 – su Rai 1? Lainreplicafiction è prevista alle ore 21,25. La serie televisiva è stata già trassulla principale rete Rai il 2 novembre 2015 in prima serata ma stasera verrà mandata ininteramente. La fiction è ispirata alla cattura, avvenuta nel 2010, del boss del Clan dei Casalesi Antonio Iovine, interpretato da Guido Caprino. La serie è stata rinnovata per una secstagione, composta da 8 episodi trasmessi in 4 puntate, dal titolo– La cattura di Zagaria. Ma quanto dura (durata)inoggi su Rai ...

