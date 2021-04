Vedere con gli occhi di un bimbo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 aprile 2021) . La forza trainante del cambiamento sono le idee nella testa delle persone. Non c’è pianificazione che tenga. Gli ideatori guardano il mondo come se lo stessero vedendo per la prima volta. Le loro visioni, direbbe Vladimir Nabokov, “sono rotonde, come l’universo o glidi unla prima volta che vede uno spettacolo circense” (Grishakova, M. The Models of Space, Time and Vision in V. Nabokov’s Fiction: Narrative Strategies and Cultural Frames, Tartu: Tartu University Press, 2012). Quando i loro esperimenti si discostano dalle aspettative secondo le leggi conosciute, l’apertura mentale è massima dal momento che si è colto qualcosa di inatteso. La storia dell’uomo e? tutta un tentativo – il tentativo di mirare l’impossibile – e di raggiungerlo. Non c’e? logica, perché se l’umanità avesse scelto la logica sarebbe ancora cavernicola e legata alla ...