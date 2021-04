Vaccini, direttiva di Figliuolo alle Regioni: prima i fragili e gli over 80 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il tentativo di imprimere un’accelerazione. L’ipotesi di un nuovo piano in autunno per le varianti. Ma serve un programma massiccio di sequenziamento: «Più sequenze del virus otteniamo, più potremo vedere mutazioni che gli danno vantaggio» Leggi su corriere (Di venerdì 9 aprile 2021) Il tentativo di imprimere un’accelerazione. L’ipotesi di un nuovo piano in autunno per le varianti. Ma serve un programma massiccio di sequenziamento: «Più sequenze del virus otteniamo, più potremo vedere mutazioni che gli danno vantaggio»

Advertising

Sabrina24989702 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Dobbiamo pretendere da Ue che Italia venga RISPETTATA, non solo sui vaccini. Non vogliamo più sentir parlare… - Beatric09656317 : @La_gaia_scienza @cmimm @lucianocapone Allora ha raccomandato la coscienza e ha consigliato di aggiustare la dirett… - bettamuscato : @la_kuzzo Io sono ipertesa e ho 49 anni Da linee guida del CTS rientriamo in classe 4 vaccino dopo i 60 Il Lazio ha… - Assuntacarmenc2 : RT @ilgiornale: In arrivo una nuova direttiva del generale Figliuolo per le riaperture: avrà un ruolo fondamentale l'avanzamento della camp… - Carla43529710 : RT @ilgiornale: In arrivo una nuova direttiva del generale Figliuolo per le riaperture: avrà un ruolo fondamentale l'avanzamento della camp… -