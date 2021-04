Usa, sparatoria in un'azienda in Texas: un morto e cinque feriti (Di venerdì 9 aprile 2021) WASHINGTON. Almeno una persona è stata uccisa e altre cinque ferite durante una sparatoria all'interno di un'azienda di Bryan, in Texas. Lo riporta il sito 'Usa Today', citando fonti di polizia. Il sospetto autore della sparatoria, identificato nella dalle autorità come Larry Bollin, un impiegato di 27 anni della stessa azienda, è stato arrestato dopo una ... Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 9 aprile 2021) WASHINGTON. Almeno una persona è stata uccisa e altreferite durante unaall'interno di un'di Bryan, in. Lo riporta il sito 'Usa Today', citando fonti di polizia. Il sospetto autore della, identificato nella dalle autorità come Larry Bollin, un impiegato di 27 anni della stessa, è stato arrestato dopo una ...

