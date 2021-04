Usa, sparatoria in Texas: un morto e cinque feriti (Di venerdì 9 aprile 2021) Almeno una persona è stata uccisa e altre cinque ferite durante una sparatoria all'interno di un'azienda di Bryan, in Texas. Lo riporta il sito 'Usa Today', citando fonti di polizia. Il sospetto ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 aprile 2021) Almeno una persona è stata uccisa e altreferite durante unaall'interno di un'azienda di Bryan, in. Lo riporta il sito 'Usa Today', citando fonti di polizia. Il sospetto ...

Advertising

Ettore_Rosato : Negli #USA ennesima sparatoria in una città del #SouthCarolina. Tutto questo nel giorno in cui il presidente… - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bimbi #southcarolina - angiuoniluigi : RT @leggoit: Usa, sparatoria in Texas: un morto e cinque feriti - Rosyfree74 : RT @beretta_g: Gli USA stanno tornando alla 'normalità' pre-Covid (cit). Una nazione in perenne guerra interna. Alimentata dal facile acces… - news_mondo_h24 : Usa, sparatoria in Texas: un morto, diversi feriti -