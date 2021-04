Uova di Pasqua avanzate? Ecco cosa fare con la cioccolata (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo una settimana dalla Pasqua avete ancora per casa la cioccolata avanzata delle Uova? Ecco cosa preparare con gli avanzi: le praline con cioccolato e nocciole. Ingredienti Nocciole tostate: 250 gr Zucchero: 100 gr Cioccolato avanzato: 100 gr Cacao in polvere Preparazione Preparate il caramello e aggiungete nocciole riscaldate precedentemente tutte insieme e amalgamate il tutto. Sciogliete … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo una settimana dallaavete ancora per casa laavanzata dellepreparare con gli avanzi: le praline con cioccolato e nocciole. Ingredienti Nocciole tostate: 250 gr Zucchero: 100 gr Cioccolato avanzato: 100 gr Cacao in polvere Preparazione Preparate il caramello e aggiungete nocciole riscaldate precedentemente tutte insieme e amalgamate il tutto. Sciogliete … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

