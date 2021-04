Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 9/04/21 (Di venerdì 9 aprile 2021) A me non interessa se a Riccardo piacciano le Donne molto più giovani di lui, non sarebbe né il primo né l’ultimo al mondo. E tanto meno a Uomini e Donne. E non mi interessa neanche se avesse o meno “uno scopo televisivo” quando ha accettato (ed usato) il numero di Gemma Galgani. Anche se sarei portata a credere di no, visto che – in caso contrario – l’avrebbe tirata ben più lunga di una sola settimana, anziché chiudere la conoscenza dopo un’unica esterna. I suoi illustri predecessori insegnano, del resto. Quello che mi interessa, e che non voglio che passi in sordina, è quanto sia TREMENDAMENTE FALSA la Galgani. Falsa, ipocrita e pure incredibilmente maleducata nei confronti di Tinì Cansino, a cui oggi si è rivolta con quel suo sguardo colmo di supponenza dicendole che “forse non sei stata molto attenta“, quando invece l’opinionista ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 aprile 2021) A me non interessa se a Riccardo piacciano lemolto più giovani di lui, non sarebbe né il primo né l’ultimo al mondo. E tanto meno a. E non mi interessa neanche se avesse o meno “uno scopo televisivo” quando ha accettato (ed usato) il numero di Gemma Galgani. Anche se sarei portata a credere di no, visto che – in caso contrario – l’avrebbe tirata ben più lunga di una sola settimana, anziché chiudere la conoscenza dopo un’unica esterna. I suoi illustri predecessori insegnano, del resto. Quello che mi interessa, e che non voglio che passi in sordina, è quanto sia TREMENDAMENTE FALSA la Galgani. Falsa, ipocrita e pure incredibilmente maleducata nei confronti di Tinì Cansino, a cui oggi si è rivolta con quel suo sguardo colmo di supponenza dicendole che “forse non sei stata molto attenta“, quando invece l’opinionista ...

