Turchia | dura reazione alle parole di Draghi | “Dittatura e fascismo non ci appartengono | Italia non dimentichi la sua storia”

Advertising

MariaLu91149151 : RT @francescatotolo: Il sultano #Erdogan sta già tremando per la dura presa di posizione di @BeaLorenzin. #UrsulavonderLeyen #Turchia #Sofa… - AugustoSabatel2 : RT @Misurelli77: Draghi ha detto quello che la maggior parte degli europei pensa su Erdogan L'Europa deve tenere fuori la porta la Turchia… - MaurizioPug : RT @francescatotolo: Il sultano #Erdogan sta già tremando per la dura presa di posizione di @BeaLorenzin. #UrsulavonderLeyen #Turchia #Sofa… - trimpa48 : RT @Misurelli77: Draghi ha detto quello che la maggior parte degli europei pensa su Erdogan L'Europa deve tenere fuori la porta la Turchia… - sotirias : RT @Misurelli77: Draghi ha detto quello che la maggior parte degli europei pensa su Erdogan L'Europa deve tenere fuori la porta la Turchia… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia dura

Altrimenti30 giorni. Misure anticovid nel mondo Diversi Paesi hanno annunciato restrizioni da ... In, la Diyanet (Presidenza per gli affari religiosi di Ankara) ha disposto uno stop alle ...Dopo la frase di Draghi laha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara .risposta del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu: " Condanniamo con forza le affermazioni senza ...STRASBURGO - Carceri sovraffollate: in Europa, solo la Turchia - che ha il più alto tasso di incarcerazione nel Vecchio Continente - è peggio dell’Italia. È quanto emerge dal rapporto Space I, elabora ...Le parole prounciate dal premier Mario Draghi hanno causato uno scontro diplomatico tra Italia e Turchia. Durante la sua ultima conferenza stampa per fare il ...