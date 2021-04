Six Days in Fallujah è una “simulazione di omicidio di arabi”, chiesto un nuovo stop – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo un’associazione per i diritti civili, Six Days in Fallujah è una “simulazione di omicidio di arabi” e per questo ha chiesto un nuovo stop del gioco.. Nonostante le rassicurazioni del publisher, era inevitabile che un gioco come Six Days in Fallujah sollevasse nuovamente un polverone. Secondo il CAIR, ovvero il Council on American-Islamic Relations, questo gioco è una “simulazione di omicidio di arabi”. I gruppo ha quindi chiesto a Valve, Sony e Microsoft di non pubblicare il gioco sui propri negozi. Anche l’originale Six Days in Fallujah era andato incontro a problematiche di questo tipo che avevano portato ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo un’associazione per i diritti civili, Sixinè una “didi” e per questo haundel gioco.. Nonostante le rassicurazioni del publisher, era inevitabile che un gioco come Sixinsollevasse nuovamente un polverone. Secondo il CAIR, ovvero il Council on American-Islamic Relations, questo gioco è una “didi”. I gruppo ha quindia Valve, Sony e Microsoft di non pubblicare il gioco sui propri negozi. Anche l’originale Sixinera andato incontro a problematiche di questo tipo che avevano portato ...

Advertising

GamingTalker : Six Days in Fallujah, la comunità musulmana chiede a Sony, Microsoft e Valve di non vendere il gioco… - iCrewPlay : ?? Six Days in Fallujah: Microsoft, Sony e Valve non supporteranno il titolo? - 7Fallujah : RT @Eurogamer_it: La richiesta di boicottaggio a #PlayStation, #Xbox e #Valve: #SixDaysinFallujah è un simulatore di strage' - 7Fallujah : RT @spaziogames: Ancora polemiche per #SixDaysInFallujah. - 7Fallujah : RT @misteruplay2016: ‘Six Days in Fallujah è un simulatore di strage di musulmani. PlayStation, Xbox e Valve devono boicottarlo’ https://t.… -