Resta libero in Francia l'ex Pac Bergamin, l'amico di Cesare Battisti condannato per omicidio

Alla fine, come ha scritto ieri la Verità e come il Secolo ha sottolineato, un altro ex terrorista degli anni di piombo, Luigi Bergamin, è libero dalla mezzanotte di giovedì 8 aprile, perché la Francia non ha concesso la sua estradizione verso l'Italia. Il ministro Cartabia e il dossier estradizioni Marta Cartabia ha ereditato una situazione non da lei voluta ma generata dal disinteresse mostrato dall'Italia dopo la fine del governo Conte I, sul dossier delle estradizioni degli ex terroristi dalla Francia. Bergamin avrebbe dovuto scontare 17 anni e 11 mesi in relazione all'omicidio di Lino Sabbadin, macellaio di Mestre, ucciso dai Pac il 16 febbraio 1979. A ucciderlo un commando di cui facevano parte Cesare Battisti e Diego Giacomin. Il figlio di Lino ...

