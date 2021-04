PUBG | New State – Trailer delle pre-registrazioniVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

FirruUnboxing : Tech News #9 - PUBG Mobile UNDAWN, Reno 6, Realme 8 5G, Apple New iMac, Nokia TWS, Redmi 20x More! @FirruUnboxing… - DonDescargas : Descargar PUBG Mobile New Era para iPhone -

Ultime Notizie dalla rete : PUBG New

Everyeye Videogiochi

Commenta nel nostro Forum Tags battle royale LightspeedMobileSTATE Quantum Studios Tencent GameNonostante la popolarità del gioco, un sequel chiamatoState è attualmente in fase di sviluppo. Si svolge in un prossimo futuro e sarà caratterizzato da diverse armi e veicoli. Non solo, ma ...Le pre-registrazioni di PUBG: New State sui dispositivi Android hanno superato quota 10 milioni, e a breve si apriranno anche su iOS: un successo annunciato?. PUBG: New State ha aperto lo scorso ...PUBG: New State è il secondo capitolo di PUBG Mobile, il titolo di successo per dispositivi Android e iOS, in arrivo entro la fine del 2021 e Krafton ha annunciato oggi che il numero di ...