Probabili formazioni Inter-Cagliari | trentesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 12:30 di domenica 11 aprile con la formazione nerazzurra a caccia dei punti necessari per consolidare ulteriormente la vetta della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Out Perisic e Kolarov mentre in difesa de Vrij è ormai valido e arruolabile. Lukaku e Lautaro Martinez pronti a partire dal 1? sul fronte offensivo nonostante la diffida che pende sul belga. Barella squalificato.– Out Cragno, positivo al Covid. Joao Pedro e Simeone ...