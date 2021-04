Pompei | la Corte dei Conti promuove il Grande progetto Ma manca il recupero delle aree circostanti

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Nonostante le difficoltà iniziali e il ritardo, dovuti sia alla complessità generale dell’attività di tutela dei beni archeologici sia al carattere nuovo e impegnativo dell’attività, ilpresenta ad oggi un bilancio positivo, essendo stato impiegato proficuamente l’ingente finanziamento in una vasta opera conoscitiva dello stato dei resti archeologici e negli interventi di messa in sicurezzadomus e degli edifici, nel loro, nella manutenzione straordinaria degli edifici situati nella parte emersa dagli scavi dell’antica città di, nonché nei restauri di una vasta superficie di apparati decorativi, e infine nel rendere maggiormente fruibile il sito per il pubblico, con la realizzazione di percorsi idonei a superare le barriere architettoniche. ...

"Nonostante le difficoltà iniziali e il ritardo, dovuti sia alla complessità generale dell'attività di tutela dei beni archeologici sia al carattere nuovo e impegnativo dell'attività, il Grande Progetto Pompei presenta ad oggi un bilancio positivo" - Un riconoscimento ed un appunto dalla Corte dei Conti per "Il Grande Progetto Pompei" il grande programma di interventi conservativi, prevenzione, manutenzione e restauro dei siti