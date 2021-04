Perugia. Da lunedì seconde e terze medie in classe, da mercoledì superiori al 50% (Di venerdì 9 aprile 2021) Anche le classi seconde e terze della scuola Media (Secondaria di Primo grado) torneranno da lunedì 12 aprile a svolgere lezioni in presenza, mentre le superiori (Secondarie di Secondo grado) torneranno in classe al 50% a partire da mercoledì. E’ una delle decisioni contenute nella nuova ordinanza regionale firmata quest’oggi dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Nella seduta di Giunta odierna è stata anche approvata la delibera che prevede la possibilità per gli studenti e per il personale docente e non docente delle scuole di effettuare gratuitamente, con cadenza settimanale e non più mensile, i test diagnostici presso le farmacie per l’identificazione di eventuali casi di positività al contagio da SARS-CoV-2.Da lunedì, e sino al 24 aprile, sono ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 aprile 2021) Anche le classidella scuola Media (Secondaria di Primo grado) torneranno da12 aprile a svolgere lezioni in presenza, mentre le(Secondarie di Secondo grado) torneranno inal 50% a partire da. E’ una delle decisioni contenute nella nuova ordinanza regionale firmata quest’oggi dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Nella seduta di Giunta odierna è stata anche approvata la delibera che prevede la possibilità per gli studenti e per il personale docente e non docente delle scuole di effettuare gratuitamente, con cadenza settimanale e non più mensile, i test diagnostici presso le farmacie per l’identificazione di eventuali casi di positività al contagio da SARS-CoV-2.Da, e sino al 24 aprile, sono ...

