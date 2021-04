Margot Robbie ha svelato la sua dieta strettissima | per assomigliare alla Barbie sul set

Advertising

jay3720 : RT @NeonGiallo: Margot Robbie Terminal premiere in L. A. (2018) - vinicius_ff99 : @crv1h Vale a pena pra assistir a margot robbie - acciofocaccia : @ethaneskin In che senso Margot Robbie che interpreta Barbie - ethaneskin : La dieta di Margot Robbie per interpretare barbie consiste nell’eliminare completamente pane e dolci, a pranzo insa… - DonnaGlamour : Margot Robbie a dieta ferrea per diventare Barbie: “Niente pane e dolci, bevo solo…” -

Ultime Notizie dalla rete : Margot Robbie

TGCOM

L'attricesta seguendo una dieta ferrea per entrare nei panni di Barbie, nel live action diretto da Greta Gerwig. La bellissima, famosa oltre che per la sua bravura anche per il ...E' la più glamour, la più invidiata (per il suo fisico, ndr) e la più talentuosa di Hollywood. E', che da supercriminale amatissima in 'The Suicide Squad' sta per trasformarsi in Barbie , nel live action diretto da Greta Gerwig di prossima uscita. E nonostante le sue curve da ...L’attrice Margot Robbie sta seguendo una dieta ferrea per entrare nei panni di Barbie, nel live action diretto da Greta Gerwig. La bellissima Margot Robbie, famosa oltre che per la sua bravura anche ...L'attrice Margot Robbie si sta sottoponendo a una dieta drastica senza pane e dolci per poter diventare Barbie nel prossimo film live action.