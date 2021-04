La stretta paga | scende l' Rt a 0 | 92 | l' Italia sarà quasi tutta arancione

(Di venerdì 9 aprile 2021)il valore dell’Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Sono secondo quanto si apprende i due valori più significativi del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute chediffuso oggi. ““L’indice Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona””. La conferma arriva a Sky TG24 dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. “E’ indubitabile che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero dei contagiati. Pur tenendo conto dei giorni di Pasqua e Pasquetta che hanno una connotazione particolare in termini di numero di tamponi eseguiti rispetto alla metà del mese di marzo siamo scesi del 40% nel numero dei nuovi contagi e tutto questo indica ...

Scende il valore dell'Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana.