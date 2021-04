La Salute Vien Mangiando – Igiene orale e covid-19 (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel nuovo numero della rubrica ‘La Salute Vien Mangiando’, Rosanna Lambertucci intervista Matteo Consalvo, medico dentista, a proposito di Igiene orale e della sua importanza, non tanto a livello estetico quanto per proteggere il nostro organismo e prevenire l’ingresso di virus e batteri. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel nuovo numero della rubrica ‘La’, Rosanna Lambertucci intervista Matteo Consalvo, medico dentista, a proposito die della sua importanza, non tanto a livello estetico quanto per proteggere il nostro organismo e prevenire l’ingresso di virus e batteri. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : La Salute Vien Mangiando – Igiene orale e covid-19 - Trasporti_Rizzo : ?? Il colpo di sonno è tra le insidie più pericolose per gli #autisti. Come fronteggiare il problema? Ce lo spiegan… - UeT1982 : lo sbadiglio sempre più frequente, la testa che gira, la visione che si sdoppia... il #colpodisonno che bussa sulla… - ParticipioPart : @tancredipalmeri A dire il vero ieri mi sono giunte voci,per il momento non attendibili e non confermate,di un mini… - IlFattoNisseno : La Salute Vien Mangiando – Medici di base e vaccino anti covid -