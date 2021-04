J-Ax torna sui social dopo il covid 19 | periodo più brutto per la sua famiglia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 9 aprile 2021)suiquasi un meseda uno dei suoi ultimi interventi diretti per raccontare che cosa ha passato in questo ultimo. J-Ax sceglie dire con un video, tramite il quale racconta di aver avuto il19 ed esprime tutta la sua rabbia per come questo paese stia affrontando la situazione. E’ un video carico sentimento, quello che J-Ax ora negativo, ma con la voce ancora segnata dalla malattia, decide di condividere con i suoi 2 milioni di follower. “Avete visto che nell’ultimo mese ho condiviso molti momenti della mia vita questo perché mi stava passando la vita davanti. Ho avuto il. Non ne ho voluto parlar prima per rispetto ci sono mezzo milione di positivi e migliaia di italiani sono ricoverati. Io sono un privilegiato e la mia voce ...