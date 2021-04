Isopensione 2021 | chi può andare in pensione con 7 anni di anticipo

(Di venerdì 9 aprile 2021) Lo sapevi che alcune categorie di lavoratori possono decidere, di comune accordo con l’azienda, di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro con undi 7rispetto alla normale età pensionistica? Si tratta, in particolare, di un meccanismo che prende il nome di, introdotto non nelma per la prima volta dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) e successivamente ripreso dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e da ultimo modificata dalla Legge di Bilancio(L. n. 178/2020). Infatti, recentemente il legislatore ha proroga gli effetti dell’fino al 31 dicembre 2023. La novità è stata poi recepita dall’INPS con il Messaggio n. 227 del 20 gennaio. Ma come funziona ...

Advertising

Lavorosole24ore : Corsa in uscita di 26mila addetti con isopensione fino a sette anni -

Ultime Notizie dalla rete : Isopensione 2021

Pensioni Oggi

Quota 100 Per tutto ilsi potrà sfruttare ancora quota 100 , che permette il pensionamento con ... Ispopensione Consi intende la possibilità data ai lavoratori dipendenti di aziende ...I requisiti per la pensione quota 100 possono essere maturati sino al 31 dicembre: ad oggi, ... al pari degli scivoli pensionistici come contratto di espansione ed, nelle procedure di ...Insieme all’accordo sul lavoro agile è stato firmato un accordo che garantisce alle persone che usciranno in isopensione un sistema di integrazione al reddito che garantirà la piena tenuta economica ...Interviene la nota Inps 48/2021 sulle pensioni anticipate: si va verso l'allargamento a 'quasi tutti' in vista della fine di quota 100 dal 2022 ...