Il Principe Filippo d' Edinburgo è morto | foto

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 aprile 2021) IldiEdimburgo èall'età di 99 anni. La notizia è stata diffusa poco fa da Buckingham Palace. Il marito della Regina Elisabetta da settimane non stava bene ed era stato a lungo ricoverato in ospedale. Da pochi giorni era stato dimesso ma le sue condizioni di salute erano parse a tutti gravi. It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021 L'annuncio è stato dato con questo tweet dall'account ufficiale della famiglia reale britannica. Il, marito della Regina Elisabetta, era ricoverato da giorni per una ...