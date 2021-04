Il post gara di Reggiana-Empoli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 aprile 2021) Massimiliano Alvini e Alessio Dionisi hanno parlato ai microfoni nel, match terminato 0-1 a favore dei toscani. Matos ha deciso la sfida con una rete in avvio di. Cosa ha detto Alvini? Il tecnico dei granata ha parlato nel. “Avevamo preparato le giocate in profondità su Kargbo ma non solo, alcune volte siamo riusciti a servire Augustus anche se è andato troppe volte in fuorigioco. Il loro centrocampo è forte, nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare le distanze anche a causa dell’immediato infortunio di Del Pinto: nella ripresa abbiamo lavorato meglio, i problemi in mezzo al campo ci sono stati ma solo in alcuni momenti. La struttura fisica contro l’era importante, quando si gioca contro ...