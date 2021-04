Ignazio Moser e la quarantena prima di partire per l’Isola dei Famosi

(Di venerdì 9 aprile 2021)è pronto per l’avventura adei2021: ecco quando comincerà lapre-partenzaè pronto per la sua avventura in Honduras. Lo sportivo e compagno di Cecilia Rodriguez dopo un servizio fotografico che farà il 13 aprile, come apprende da una fonte 361 Magazine, dal giorno successivo, cioè dal 14 aprile farà i giorni diprevisti per poter partecipare al surviving game. Non ci resta che attendere la fine di aprile per vederlo su Canale 5 alle prese con le sfida delinsieme ai compagni d’avventura deldei, il reality condotto da Ilary Blasi con l’inviato dall’Honduras, Massimiliano Rosolino, e gli opinionisti in studio Elettra ...

mtvitalia : Puoi fare un tour della casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con #MTVCribs Italia ????

La partecipazione diall'Isola dei Famosi sarebbe confermata, parola di Very Inutil People . A quanto pare è tutto pronto per lo sbarco in Honduras del fidanzato di Cecilia Rodriguez , pronto ad 'incendiare' ...Con MTV Cribs Italia oggi ti portiamo a casa dei conduttori di Ex On The Beach Italia : sì, proprio loro, Cecilia Rodriguez e! Si tratta di una cribs temporanea che hanno preso in affitto in attesa di poter andare a vivere nel loro nuovo nido d'amore. Ma è comunque piena di oggetti e pezzi d'arredamento che ...Si tratta di Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez e noto al grande pubblico per la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, durante il quale ha conosciuto proprio la ...Ignazio Moser è pronto per l’avventura a L’Isola dei Famosi 2021: ecco quando comincerà la quarantena pre-partenza Ignazio Moser è pronto per la sua avventura in Honduras. Lo sportivo e compagno di ...