GWENT: The Witcher Card Game sbarca su macOS, ma solo su M1HDblog.it (Di venerdì 9 aprile 2021) GWENT: The Witcher Card Game è finalmente giunto anche su macOS e il suo arrivo apre ad uno scenario particolarmente interessante: il gioco è compatibile esclusivamente con i Mac equipaggiati con SoC Apple M1. Andando a memoria, ci pare che questa sia una delle prime applicazioni ad essere rilasciate esclusivamente per la nuova piattaforma di casa Apple, visto che il gioco non è installabile e eseguibile sui Mac dotati di SoC Intel, come potete vedere dagli screenshot pubblicati poco sotto. Si tratta di un passaggio importante da segnalare, in quanto comincia a far capire in che modo i Mac di precedente generazione possano pian piano avvicinarsi verso il viale del tramonto. Il motivo della mancata compatibilità è abbastanza semplice da intuire, visto che potrebbe essere collegato direttamente al ...

Alessandreew : RT @Gwent_IT: L'attesa è finita! GWENT: The Witcher Card Game è ora disponibile su macOS per i chip Apple M1! Unitevi ad Empørio per festeg… - Gwent_IT : L'attesa è finita! GWENT: The Witcher Card Game è ora disponibile su macOS per i chip Apple M1! Unitevi ad Empørio… -