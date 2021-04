Gli psicologi su tutte le furie: "Noi offesi e umiliati. Draghi è stato mal consigliato" (Di venerdì 9 aprile 2021) “Credo che purtroppo il presidente Draghi sia stato mal consigliato, per il semplice motivo che gli psicologi, in quanto operatori sanitari, sono stati obbligati dal Governo stesso a fare il vaccino. Quindi non c’è stato salto di fila né richiesta da parte nostra, è stato il Governo che ha stabilito che, per proteggere i pazienti, tutti gli operatori sanitari dovessero essere vaccinati. Addirittura l’ultimo decreto prevede che, se non c’è vaccinazione, gli psicologici possano essere sospesi dall’attività professionale: c’è una contraddizione clamorosa, è evidente che un capo del Governo non possa sapere tutto ma i suoi consiglieri avrebbero dovuto conoscere questi fondamentali dettagli tecnici”. A dirlo è David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) “Credo che purtroppo il presidentesiamal, per il semplice motivo che gli, in quanto operatori sanitari, sono stati obbligati dal Governo stesso a fare il vaccino. Quindi non c’èsalto di fila né richiesta da parte nostra, èil Governo che ha stabilito che, per proteggere i pazienti, tutti gli operatori sanitari dovessero essere vaccinati. Addirittura l’ultimo decreto prevede che, se non c’è vaccinazione, glici possano essere sospesi dall’attività professionale: c’è una contraddizione clamorosa, è evidente che un capo del Governo non possa sapere tutto ma i suoi consiglieri avrebbero dovuto conoscere questi fondamentali dettagli tecnici”. A dirlo è David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine ...

