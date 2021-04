Gevi Napoli di scena a Chieti | coach Sacripanti | “Vogliamo dimostrare solidità”

(Di venerdì 9 aprile 2021)Basket: dopo la vittoria della Coppa Italia la squadra diè attesa dalla gara di campionato contro la Lux. Ultima gara della prima fase della stagione regolare per laBasket che affronta, nel match valevole per il recupero dell’undicesima giornata di ritorno, la Lux Basket. Il match si

... sede del Comune di, tra il sindaco Luigi de Magistris e i trionfatori della Coppa Italia di Serie A2 di Basket, i giocatori della 'GrandeBasket'. Il primo cittadino e l'assessore ...Dopo il trionfo in Coppa Italia laBasket ha ripreso la preparazione in vista dell' ultima gara della regular season in programma sabato prossimo 10 Aprile 2021 alle ore 18,00 contro la Lux Chieti , e valevole come recupero ...Gevi Napoli Basket: dopo la vittoria della Coppa Italia la squadra di Sacripanti è attesa dalla gara di campionato a Chieti.Ultima gara della prima fase della stagione regolare per la Gevi Napoli Basket che affronta, nel match valevole per il recupero dell’undicesima giornata di ritorno, la Lux Basket Chieti. Il match si ...