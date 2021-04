(Di venerdì 9 aprile 2021) La ministraal ‘Corriere della Sera’: “Speriamo di poter iniziare a riaprire già ad aprile”. ROMA – In un’intervista al Corriere della Sera la ministraè ritornata sulle possibiliad aprile. “Dobbiamo ripartire, ma in sicurezza – la posizione della forzista – credo che qualche segnale di apertura lo possiamo già dare ad aprile. Penso che parrucchieri ed estetisti possano lavorare in negozio, piuttosto che nelle case private. La linea della prudenza non va abbandonata, ma grazie ai vaccini possiamo finalmente abbracciare quella della speranza “.assicura: “il” La ministra si è soffermata anche sull’ultima conferenza stampa di Mario Draghi: “Il virus detta l’agenda, ma i singoli ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, ministra Gelmini: “Alcune riaperture forse già dal 20 aprile, poi soprattutto da maggio” - Agenzia_Ansa : La ministra per gli Affari alle Regioni Mariastella Gelmini, sostiene che maggio è il mese del ritorno alla vita at… - news_mondo_h24 : Gelmini: “Maggio sarà il mese delle riaperture” - alescena : RT @GianlucaDaluiso: Salvini “riaprire dalla seconda metà di aprile è un dovere” Ministro Gelmini “riaperture a maggio” Ministro Garavagl… - ninadeitzi : RT @GianlucaDaluiso: Salvini “riaprire dalla seconda metà di aprile è un dovere” Ministro Gelmini “riaperture a maggio” Ministro Garavagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini Maggio

Ad aprile abbiamo dato un segnale con la riapertura della scuola e con i concorsi, speriamo di poterne dare altri", ha concluso. "sarà il mese delle attività economiche". Ore 8,03 " ...Per la ministra degli Affari regionalisarà il mese' in cui si potrà ricominciare. Il commissario Figliuolo: 'Se riusciamo a completare i vaccini per gli over 80 e i fragili, apriremo ...e la Ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini (Forza Italia) ha dichiarato “maggio sarà il mese di ritorno delle attività economiche, con la speranza di riaprire qualcosa prima anche ad ...Draghi ha precisato di voler “vedere le prossime settimane di riaperture, non di chiusure”. Per la ministra degli Affari regionali Gelmini “maggio sarà il mese” in cui si potrà ricominciare. Il ...