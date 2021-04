Filippo il principe ombra, gaffeur e contro i pezzi da museo (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – Filippo, futuro sposo di Elisabetta II di Inghilterra e duca di Edimburgo, nacque a Corfù il 10 giugno 1921, come principe di Grecia e Danimarca. Era un momento in cui la cartina geografica e politica dell’Europa era molto diversa da oggi: c’era ancora l’Impero Ottomano, che sarebbe crollato l’anno seguente, mentre in Paesi come l’Italia e la Grecia c’era ancora la monarchia e il Vecchio continente si stava riprendendo dalle macerie lasciate dalla Prima guerra mondiale, ignaro che un secondo conflitto l’attendeva appena 18 anni dopo. Filippo, scomparso oggi a 99 anni, è una di quelle figure a cavallo tra due secoli che nel bene o nel male hanno influenzato la storia. La regina Elisabetta II, nella nota ufficiale con la quale ha dato l’annuncio della morte del consorte, ha sottolineato di “piangere l’amato marito” che l’ha accompagnata nel suo lungo governo, sin dal loro primo incontro, nel 1939. Il matrimonio, il 20 novembre del 1947, fu il primo a essere trasmesso da un’emittente televisiva – la Bbc – e a oggi batte anche un altro record, risultando il più longevo della storia della monarchia britannica. La coppia ha avuto quattro figli, otto nipoti e dieci pronipoti. Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – Filippo, futuro sposo di Elisabetta II di Inghilterra e duca di Edimburgo, nacque a Corfù il 10 giugno 1921, come principe di Grecia e Danimarca. Era un momento in cui la cartina geografica e politica dell’Europa era molto diversa da oggi: c’era ancora l’Impero Ottomano, che sarebbe crollato l’anno seguente, mentre in Paesi come l’Italia e la Grecia c’era ancora la monarchia e il Vecchio continente si stava riprendendo dalle macerie lasciate dalla Prima guerra mondiale, ignaro che un secondo conflitto l’attendeva appena 18 anni dopo. Filippo, scomparso oggi a 99 anni, è una di quelle figure a cavallo tra due secoli che nel bene o nel male hanno influenzato la storia. La regina Elisabetta II, nella nota ufficiale con la quale ha dato l’annuncio della morte del consorte, ha sottolineato di “piangere l’amato marito” che l’ha accompagnata nel suo lungo governo, sin dal loro primo incontro, nel 1939. Il matrimonio, il 20 novembre del 1947, fu il primo a essere trasmesso da un’emittente televisiva – la Bbc – e a oggi batte anche un altro record, risultando il più longevo della storia della monarchia britannica. La coppia ha avuto quattro figli, otto nipoti e dieci pronipoti.

