Filippi | “Dobbiamo dare il massimo per sopperire all’assenza di Lucca Playoff? Abbiamo un obiettivo”

Giornata di vigilia per il Palermo.Archiviato l'amaro ko rimediato in casa del Monopoli, il Palermo si prepara a tornare in campo in vista della sfida di domani pomeriggio contro la Vibonese. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico rosanero, Giacomo Filippi, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Dobbiamo dare il 150% per sopperire alla mancanza di Lucca che, numeri alla mano, ha la vena realizzativa migliore. La fortuna del calcio è che dopo 3 giorni ritorni in campo e hai la possibilità di riscattarti, pensiamo alla Vibonese e sono convinto che faremo un'ottima partita. La Vibonese è una squadra che gioca bene, dovremo dare tutto per dare vita a una prestazione di livello. Nella mia breve gestione sono capitati spesso questi cali di ...

