Eurozona | tasso di risparmio delle famiglie al 19 | 8% in quarto trimestre 2020

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eurozona tasso

Il Messaggero

... l'indice dei prezzi al consumo dell'ha infatti seguito un percorso in discesa a marzo, ... Ancora, la riduzione deldell'IVA in Germania al 16 per cento, realizzata tra luglio e dicembre ...In seguito al balzo di gennaio, l'indice dei Prezzi al Consumo dell'ha seguito un percorso ... Inoltre, la riduzione deldell'IVA in Germania al 16%, attuata tra luglio e dicembre dello ...(Teleborsa) – Il tasso di risparmio delle famiglie nell’area euro è salito al 19,8% nel quarto trimestre del 2020, rispetto al 17,3% (rivisto da 17,4%) nel terzo trimestre ...BRUXELLES - Nel quarto trimestre del 2020 il tasso di risparmio delle famiglie è salito al 19,8% nell'eurozona, rispetto al 17,3% del terzo trimestre dello stesso anno. È il secondo valore più alto ...