Egitto | scoperta la città d' oro perduta | risale a 3 000 anni fa

(Di venerdì 9 aprile 2021) Riportata alla luce quella che si ritiene essere la più grandeantica mai rinvenuta in, rimasta sepolta sotto la sabbia per millenni. Un team guidato dal famosologo Zahi Hawass ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Egitto scoperta

...antica dell'", nel sud del paese, risalente al regno del re Amenhotep III (noto anche come Amenofi) e che ha continuato a essere utilizzata fino almeno al faraone Tutankhamon. E laè ......essere la più grande città antica mai rinvenuta in, rimasta sepolta sotto la sabbia per millenni. Un team guidato dal famoso egittologo Zahi Hawass ha annunciato la sensazionaledella ...Roma, 9 apr. (askanews) - Riportata alla luce quella che si ritiene essere la più grande città antica mai rinvenuta in Egitto, rimasta sepolta ...(ANSAmed) - IL CAIRO, 9 APR - In Egitto è stata annunciata la scoperta di quello che viene descritto come il più grande insediamento urbano mai rinvenuto nel Paese attraverso un ritrovamento presentat ...