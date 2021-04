Draghi sulla riapertura: “Nessuna data precisa, dipenderà dai contagi” (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo le numerose teorie riguardante una fantomatica data di riapertura delle regioni in zona rossa, Mario Draghi ha ufficialmente chiarito ogni dubbio. Il premier ha ammesso di non avere Nessuna risposta precisa al momento. Questo perché la decisione non dipende, propriamente parlando, da lui ma dalla curva dei contagi. PROTEGGERE CATEGORIE A RISCHIO – Ecco L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo le numerose teorie riguardante una fantomaticadidelle regioni in zona rossa, Marioha ufficialmente chiarito ogni dubbio. Il premier ha ammesso di non avererispostaal momento. Questo perché la decisione non dipende, propriamente parlando, da lui ma dalla curva dei. PROTEGGERE CATEGORIE A RISCHIO – Ecco L'articolo

Advertising

fattoquotidiano : #Vaccini: Draghi se la prende con i 'giovani' che saltano la fila. Ma non c'era il piano Figliuolo? Sul Fatto di do… - silvia_sb_ : È da giorni che scrivo tweet sulla situazione vaccinale in Abruzzo, oggi #Draghi ha parlato della “coscienza” anche… - LegaSalvini : Per il Pd le parole di Draghi sulla Libia sono inaccettabili... - Alyson30013630 : RT @chiptizenerased: Draghi con questa uscita sugli psicologi di 35 anni che si vaccinano e la platea di operatori sanitari che si amplia n… - VittorioDiVinc1 : @1f6eed3c8c1c4e4 Sii ?? da chi ?? Conte Draghi Mattarella Casalino e compagni di merenda che non hanno ancora smess… -