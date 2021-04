Covid Brasile | è record di morti | Senato aprirà indagine su Bolsonaro

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 aprile 2021) Insi è registrato undia causa di complicanze legate al coronavirus, 4.249 nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 345mila vittime dall’inizio della pandemia. Una situazione insostenibile anche a livello politico, tanto che ilha deciso di aprire un’sul presidente Jair, che da sempre ha sottostimato gli effetti della pandemia e minimizzato il rischio che gli ospedali potessero terminare i farmaci e i posti letto a disposizione per i malati. Solo due giorni faaveva detto di ”non piangere sul latte versato” e che ”la pandemia in parte viene utilizzata politicamente non per sconfiggere il virus ma per abbattere il presidente”.Il presidente delRodrigo Pacheco ha fatto sapere che la ...