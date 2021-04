Chiara Ferragni nel cda di Tod’s

(Di venerdì 9 aprile 2021) . L’influenzer: “Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti”. MILANO – . L’influencer si occuperà di sostenibilità e aiuterà le nuove generazioni. “Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni – si legge nella nota dell’azienda, riportato da La Repubblica – il grupponominamembro del Cda. Siamo certi che la conoscenza dinel mondo dei giovani, unita all’esperienza dei membri del cda, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ...

*Tod's +13,0% *scatta sui massimi da marzo 2020 in scia alla notizia dell'ingresso di Chiara Ferragni nel cda. La popolare blogger e imprenditrice diventa quindi membro del board del gruppo del lusso: (PRIMAPRESS) - ROMA - L'influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni entra nel cda di Tod's e la notizia fa schizzare il titolo a Piazza Affari con rialzi che hanno superato il 9 per cento. La nomina ...