Calciomercato Inter: Conte vuole Dybala a parametro zero. Le ultime (Di venerdì 9 aprile 2021) Antonio Conte e Beppe Marotta prenotano Paulo Dybala per il 2022. I due nerazzurri lo vogliono all'Inter a parametro zero «Il club degli ex Marotta e Conte ha "prenotato" Dybala come svincolato» si legge su La Stampa. I due nerazzurri vorrebbero l'attaccante argentino all'Inter, ma solamente a parametro zero. In caso di mancato rinnovo, infatti, la Joya andrebbe in scadenza nel 2022 e sarebbe libero di accasarsi in un altro club, italiano o europeo. Come si legge sul quotidiano torinese, le idee dei due nerazzurri sarebbero chiare: entrambi lo vorrebbero con la maglia dell'Inter addosso. CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

