Belen e le voglie | “Fatemi mangiare e dormire e io sono felice” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 9 aprile 2021) PerRodriguez è tempo di, una gravidanza che appare diversa dalla prima, da quandoera incinta di Santiago ().in piena estate darà alla luce una bimba, la sua Luna Marie, ma al momento niente la rende piùdi. Ovviamente ha sempre accanto Santiago e Antonino quindi non le manca davvero niente. Tocca il cielo con un dito e non è mai stata così bella, forse perché serena,davvero. Di cosa ha vogliaRodriguez incinta? A fine cena interroga Spinalbese, gli chiede se è stato attento, se ha notato cosa ha mangiato prima del pesce.i pomodori al momento la sua voglia ma il compagno la prende in giro con dolcezza: “Amore tu ha voglia di ...