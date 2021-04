Beautiful, trama 9 aprile 2021: rissa e botte tra Brooke e Shauna (Di venerdì 9 aprile 2021) Anticipazioni Beautiful oggi 9 aprile 2021 con un sonoro schiaffo in faccia a Shauna e una rissa tra le tre protagoniste e nemiche della soap. I ringraziamenti a Flo Una nuova imperdibile puntata Beautiful 9 aprile 2021 dove non mancheranno i colpi di scena. Un primo focus su Katie ritornata finalmente in forze e a casa dopo l'operazione. Ricordate che cosa era successo? Katie era in ospedale in fin di vita in attesa di un trapianto di rene. Nessuno della sua famiglia era compatibile così l'attesa di un donatore si faceva sempre più difficile da sopportare, tanto che Katie era stata preparata al peggio. Flo - figlia di Shauna - ha deciso di provare a fare gli esami anche se nessuno della famiglia avrebbe mai voluto. È risultata ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 aprile 2021) Anticipazionioggi 9con un sonoro schiaffo in faccia ae unatra le tre protagoniste e nemiche della soap. I ringraziamenti a Flo Una nuova imperdibile puntatadove non mancheranno i colpi di scena. Un primo focus su Katie ritornata finalmente in forze e a casa dopo l'operazione. Ricordate che cosa era successo? Katie era in ospedale in fin di vita in attesa di un trapianto di rene. Nessuno della sua famiglia era compatibile così l'attesa di un donatore si faceva sempre più difficile da sopportare, tanto che Katie era stata preparata al peggio. Flo - figlia di- ha deciso di provare a fare gli esami anche se nessuno della famiglia avrebbe mai voluto. È risultata ...

Advertising

halfsunflower : @greengrassslyth @hotdogfelpato // amore che cazzo fai la trama peggio di beautiful torna a fare il gattino - 3omAleom : @Daymons94519400 Cielo e terra La trama di una poesia Beautiful wiew Enjoy - MartaFarasha : RT @ywankos: 'Guardo Beautiful per la trama' La trama: #TwittamiBeautiful - hugmenowzayn : RT @ywankos: 'Guardo Beautiful per la trama' La trama: #TwittamiBeautiful - ywankos : 'Guardo Beautiful per la trama' La trama: #TwittamiBeautiful -